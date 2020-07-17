Сегодня, 17 июля, китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход - 5") доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса первый зонд КНР для исследования Красной планеты.

Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщает РИА Новости в Тelegram-канале.

17 июля ракета-носитель "Чанчжэн-5" после завершения всех испытательных работ в технической зоне космодрома Вэньчан в вертикальном положении была доставлена на стартовую площадку.

Отмечается, что ранее на стартовую площадку доставили зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1". По данным китайских СМИ, запуск может состояться уже 23 июля. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю.



Напомним, в апреле Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). Она включает полет на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

Главная ее цель - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

Ранее мы писали, что в NASA объявили новую дату старта очередной миссии на Красную планету и показали новый марсоход "Perseverance", который будет искать жизнь на Марсе. Старт космического корабля, который доставит на Марс настойчивый марсоход намечен на 30 июля.