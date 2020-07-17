В Демпартии США объявили однопартийцам из числа сенаторов, конгрессменов и местных делегатов, что предстоящий в августе съезд в Милуоки, на котором экс-вице-президент Джо Байден официально будет назван кандидатом в президенты США пройдет в виртуальном режиме из-за эпидемии Сovid-19.

Об этом передает газета The New York Times со ссылкой на письмо старшего советника оргкомитета съезда Чессни Льюис, попавшее в ее распоряжение.

"Мы плотно взаимодействовали с властями на местах, медицинскими властями и эпидемиологами, приняв в итоге трудное решение о том, что членам Конгресса не следует планировать поездку в Милуоки", - написала Льюис. - Ни один делегат не поедет в Милуоки, а кокусы и иные собрания пройдут в виртуальном режиме".

Как поясняет газета, данная директива свидетельствует о том, что съезд Демпартии ограничится выступлениями Байдена, кандидата в вице-президенты США и руководства партии. Остальные мероприятия, включая утверждение предвыборной платформы, пройдут в дистанционном формате.

Национальный съезд Демпартии США перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа 2020. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, состоятся в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).

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