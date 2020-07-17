В пятницу, 17 июля, в Украине пройдет заключительное тестирование в рамках ВНО. Сегодня выпускникам предстоит проверить свои знания по химии.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"Более 14 тысяч человек в 74 пунктах тестирования в течение 150 минут будут выполнять задачи сертификационной работы по химии. Тест насчитывает 52 задания, за правильное выполнение которых можно набрать 74 балла.

Допуск участников к пункту начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

Вход участников на пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

- паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дiя" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО", - уточнили в УЦОКО.

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