В Днепре СБУ провели обыски в городском совете и управлении Госгеокадастра по факту незаконного отчуждения земельных участков города рыночная цена которых составляет около 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконного завладения земельными участками, которые являются собственностью территориальной общины Днепра. Сейчас (вечером 16 июля - Ред.) правоохранители проводят обыски в помещениях Днепровской городского совета и служебных кабинетах Госгеокадастра.

По предварительной версии следствия, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 миллиарда гривен, расположенных на территории областного центра, противоправно перешли в собственность коммерсантов.

Следователи установили факты уничтожения объектов культурного наследия на территории Днепра и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку. В частности, как заявляет СБУ, зафиксировано выделение земельных участков лиц, которые на момент регистрации считались умершими в соответствии с реестром актов гражданского состояния и другие факты злоупотребления чиновниками Днепровского горсовета.

Во время обысков в рамках начатого уголовного производства, зарегистрированного по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 и ч.2 ст.364 УК Украины, как утверждают в СБУ, выявлена документация, которая свидетельствует о незаконности действий должностных лиц при выделении земельных участков и их застройке, а также отчуждения коммунального имущества.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - рассказали в СБУ.

Обыски прокомментировали в горсовете Днепра.

"Правоохранительные органы, в частности СБУ, продолжают расследование в уголовном производстве против главного управления Держгеокадастра в Днепропетровской области о нанесении ущерба территориальной общине города. В частности, речь идет о многомиллионной сделке по продаже земли по поддельным документам. В этом деле горсовет Днепра признана потерпевшей стороной. Сейчас следователи СБУ потребовали объем документов (их изъятия является целью сегодняшнего обыска), что составляет около 40 десятитонных грузовиков", - говорится в сообщении горсовета.

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