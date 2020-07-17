Бывший премьер России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на последние действия и санкции США против газопровода "Северный поток - 2".

Экс-премьер считает, что все дело в конкурентной борьбе за европейский рынок, предстоящими выборами и назвал действия США "борзыми, что оторопь берет".

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Facebook.

"Раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался "благовидный" повод: защита прав человека или агрессивное поведение страны / отдельной личности. По "Северному потоку - 2" все названо своими именами: "Проект - прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это наш бизнес. И все".

Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнеров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально.

А газовый проект, конечно, будет завершен. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей", - написал Медведев.

Ранее "Страна" сообщала, что Австрия выступила против планов США наложить санкции на "Северный поток 2".