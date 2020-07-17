В России этой ночью, 17 июля, произошло очередное масштабное ДТП. Здесь, на 375 км трассы М-4 Дон в Елецком районе Липецкой области столкнулись автомобиль "Газель" и пассажирский автобус из Донецка, который направлялся в Санкт - Петербург. После столкновения донецкий автобус вспыхнул и полностью сгорел.

Об этом передает Gazeta со ссылкой на ТАСС.

После столкновения и пожара, пять человек пострадали. Трое были доставлены в больницу, еще двое отказались от госпитализации. В числе пострадавших водители столкнувшихся автобуса и "Газели", а также пассажиры автобуса.

"По предварительной информации в автобусе находилось 39 человек, в том числе 1 ребенок. Пострадало 5 человек, из них 3 госпитализированы в больницу с лёгкими травмами, двое из которых от госпитализации отказались. Остальные пострадавшие осмотрены на месте бригадой скорой помощи на месте", - уточнили в региональном управлении МЧС России.

Ранее "Страна" сообщала, что в России в ДТП разбились украинцы, двое погибших и пятеро ранены.