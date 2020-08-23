Фотоловушки, установленные в горах Мбе в Нигерии Обществом по охране дикой природы, сняли группу западных речных горилл. Эти приматы считаются самым редким подвидом горилл.

Об этом сообщается на сайте природоохранной организации.

В объектив камеры попали взрослая особь с маленьким детенышем на спине и еще несколько детей постарше.

Сейчас существует два вида горилл: западная и восточная. Оба вида и все их подвиды находятся под угрозой исчезновения из-за охоты и уничтожения лесов. Самое плачевное положение у западных речных горилл, обитающих в гористой местности на границе Нигерии и Камеруна. По подсчетам зоологов, их осталось всего около 300.

Благодаря сотрудничеству с местными общинами специалистам из Общества охраны природы удалось добиться прекращения охоты на речных горилл. Однако обезьяны все еще боятся людей, так что изучать их непросто. Вместо прямых наблюдений зоологам приходится делать выводы на основании брошенных гнезд и помета. В последние годы в арсенале ученых появились автоматические фотоловушки, но даже с их помощью получить изображения речных горилл удается нечасто.

Полученные в горах Мбе снимки стали первыми, на которые попала столь большая семейная группа этого подвида.

Всего 50 лет назад считалось, что западные речные гориллы полностью вымерли в Нигерии. Но в конце 1980 годов популяция была открыта заново, а сегодня ее численность на территории страны оценивается примерно в 100 особей. По словам зоологов, присутствие детенышей - хороший знак для нигерийских речных горилл. Он свидетельствует о том, что природоохранные меры работают и у популяции есть шанс на возрождение.

Ранее "Страна" писала, что в Чернобыльском заповеднике фотоловушка поймала енотовидных собак, воровавших яблоки.

Мы также показывали снимки фотоловушки, зафиксировавшей кабанов, обитающих в зоне отчуждения японской Фукусимы.