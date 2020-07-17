В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по областям на 17 июля. За последние сутки заразилось еще 809 украинцев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 2253 (1 711 выздоровели)

Волынская область - 3 188 (2 000 выздоровели)

Днепропетровская область - 1 174 (1057 выздоровели)

Донецкая область - 781 (298 выздоровели)

Житомирская область - 1580 (1 234 выздоровели)

Закарпатская область - 4 229 (1 499 выздоровели)

Запорожская область - 658 (535 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 3 309 (1 286 выздоровели)

Киев - 6 689 (2 320 выздоровели)

Киевская область - 3 184 (2 154 выздоровели)

Кировоградская область - 677 (601 выздоровели)

Луганская область - 100 (76 выздоровели)

Львовская область - 7 754 (1 305 выздоровели)

Николаевская область - 504 (401 выздоровели)

Одесская область - 2 435 (1 081 выздоровели)

Полтавская область - 347 (307 выздоровели)

Ровенская область - 4 940 (3 395 выздоровели)

Сумская область - 352 (304 выздоровели)

Тернопольская область - 2 358 (1 504 выздоровели)

Харьковская область - 2 909 (1 570 выздоровели)

Херсонская область - 207 (190 выздоровели)

Хмельницкая область - 942 (804 выздоровели)

Черкасская область - 800 (611 выздоровели)

Черновицкая область - 5 262 (3 217 выздоровели)

Черниговская область - 632 (309 выздоровели).

"Подтверждено 57 264 случая COVID-19, из них 29 769 выздоровели, 1 456 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 809 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 17.07 составляет 26 079. Сейчас госпитализированы 3 867 человек, из них 92 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 15 095 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 454 пациента", - указано в сообщении.

За сутки исследовано 13 108 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 854 064 образца и методом ИФА 420 369 образцов.

Напомним, производители жидкого мыла и антисептиков столкнулись с дефицитом дозаторов с помпой. Компаниям приходится придумывать новые виды упаковки из-за повышенного спроса на их продукцию в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", вероятно, карантин в Украине продлят до 31 августа. Министерство здравоохранения подготовило соответствующий проект постановления. Также в Украине введут новые критерии в условиях адаптивного карантина.