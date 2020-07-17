Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 17 июля
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по областям на 17 июля. За последние сутки заразилось еще 809 украинцев.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 2253 (1 711 выздоровели)
- Волынская область - 3 188 (2 000 выздоровели)
- Днепропетровская область - 1 174 (1057 выздоровели)
- Донецкая область - 781 (298 выздоровели)
- Житомирская область - 1580 (1 234 выздоровели)
- Закарпатская область - 4 229 (1 499 выздоровели)
- Запорожская область - 658 (535 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 3 309 (1 286 выздоровели)
- Киев - 6 689 (2 320 выздоровели)
- Киевская область - 3 184 (2 154 выздоровели)
- Кировоградская область - 677 (601 выздоровели)
- Луганская область - 100 (76 выздоровели)
- Львовская область - 7 754 (1 305 выздоровели)
- Николаевская область - 504 (401 выздоровели)
- Одесская область - 2 435 (1 081 выздоровели)
- Полтавская область - 347 (307 выздоровели)
- Ровенская область - 4 940 (3 395 выздоровели)
- Сумская область - 352 (304 выздоровели)
- Тернопольская область - 2 358 (1 504 выздоровели)
- Харьковская область - 2 909 (1 570 выздоровели)
- Херсонская область - 207 (190 выздоровели)
- Хмельницкая область - 942 (804 выздоровели)
- Черкасская область - 800 (611 выздоровели)
- Черновицкая область - 5 262 (3 217 выздоровели)
- Черниговская область - 632 (309 выздоровели).
"Подтверждено 57 264 случая COVID-19, из них 29 769 выздоровели, 1 456 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 809 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 17.07 составляет 26 079. Сейчас госпитализированы 3 867 человек, из них 92 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 15 095 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 454 пациента", - указано в сообщении.
За сутки исследовано 13 108 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 854 064 образца и методом ИФА 420 369 образцов.
Напомним, производители жидкого мыла и антисептиков столкнулись с дефицитом дозаторов с помпой. Компаниям приходится придумывать новые виды упаковки из-за повышенного спроса на их продукцию в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщала "Страна", вероятно, карантин в Украине продлят до 31 августа. Министерство здравоохранения подготовило соответствующий проект постановления. Также в Украине введут новые критерии в условиях адаптивного карантина.