Печерский районный суд Киева в четверг, 16 июля, продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее оставили под стражей до 13 сентября.

Об этом в Facebook сообщил адвокат подозреваемой Тарас Беспалый.

"Предсказуемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020 Юли Кузьменко. Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла..." - перешел на личности в короткой записи адвокат, имея в виду в последнем предложении вынесшего решение судью.

Ранее "Страна" сообщала, что 10 июля Киевский апелляционный суд не стал отпускать на поруки Кузьменко. Ей оставили в силе меру пресечения в виде ареста до 24 июля.

А через три дня Апелляционный суд Киева по ходатайству защиты освободил из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве Шеремета медсестру Яну Дугарь и снял с нее электронный браслет.