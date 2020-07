Ученые удалось изменить пол желтолихорадочным комарам, чтобы уменьшить их популяцию и число женских особей, которые кусают людей и тем самым переносят опасные заболевания.

Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые - генетики Политехнического университета Вирджинии и Техасского университета A&M также выяснили, какой ген отвечает за способность комаров летать.

Ученые воссоздали и охарактеризовали трансгенные линии для комаров, где выделили дополнительную копию гена Nix.

Когда генетики выключали ген Nix в мужских эмбрионах, у взрослых особей развивались яичники. Когда ген внедряли в женские эмбрионы, вырастали комары с мужскими половыми органами. Но результаты были не идеальными, поскольку ни разу не удалось изменить сразу все фенотипические проявления пола.

Тем не менее на ранних этапах исследования манипуляции с генами M-локуса дали генетикам надежду на прогресс. "Nix-опосредованная половая трансформация была признана крайне пенетрантной и стабильной в лабораторных исследованиях. Это означает, что внесенные изменения будут унаследованы будущими поколениями комаров".

Видео: YouTube / Jake Tu

Новообразованные самцы получились крупнее обычных, но не смогли взлететь, потому что в ходе трансформации недополучили ген myo-sex.

В Политехническом университете Вирджинии и Техасском университете A&M это доказали экспериментально, с помощью технологии CRISPR/Cas9 удалив ген у диких комаров: они тоже потеряли способность летать. Недостаток, однако, не помешал искусственно выведенным самцам успешно оплодотворить самок и получить жизнеспособное потомство, часть которого, с мутациями в myo-sex, все-таки не взлетела.

Исследователи сделали вывод, что этот ген необходим самцам для полетов.

Ученые возлагают большие надежды на генетические исследования, направленные на развитие стратегии борьбы с комарами, которые переносят опасные заболевания. В будущем трансгенных самцов можно подключить к снижению количества самок в популяции. Но сначала нужно исправить недостаток в виде потери летательных способностей, для чего в генотип комаров придется внедрить и Nix, и myo-sex.

Пока этого не произойдет, снижать популяцию ученые будут традиционным способом: в дикую природу продолжат выпускать стерильных самцов, которые бы конкурировали за самок с фертильными.

