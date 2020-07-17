Оппозиция Польши направила иск в Верховный суд с требованием признать недействительными состоявшиеся в стране 13 июля выборы президента, на которых побил Анджей Дуда. Действующего главу государства обвиняют в использовании административного ресурса.

Об этом сообщает DPA.

"Голосование само по себе, возможно, прошло нормально. Но атмосфера кампании, то, что были задействованы общественные финансы и медиа, сделали игру неравной", – заявил лидер "Гражданской платформы" Борис Будка.

Поэтому он считает, что выборы не были честными.

"Мы потребовали признать недействительными эти выборы. Если мы не будем громко указывать на нарушения законодательства, следующие выборы будут еще более проблемными", - добавил оппозиционер.

Верховный суд Польши должен принять решение по иску "Гражданской платформы" до 3 августа.

Напомним, конкурент Дуды Рафал Тшасковский, проигравший президенту с минимальным отрывом, также представляет "Гражданскую платформу".

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