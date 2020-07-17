Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман заявил, что новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко должен обеспечить независимость регулятора. А также поддерживать присущий НБУ высокий уровень профессионализма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление чиновника МВФ.

"Мы желаем ему (Шевченко - Ред.) успеха во главе Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Сверхважно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового главы", - отметил Люнгман.

На днях директор МВФ Кристалина Георгиева указала Зеленскому на недопустимость давления на НБУ и рекомендовала сохранить независимость регулятора.

Ранее "Страна" писала, что известно о новом главе НБУ.