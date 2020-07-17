Жительница Колльервилля в штате Теннесси Элис Хоул обратилась в суд после убийства ее мужа полицейским, которого вызвали из-за желания супруга покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает WMC5.

Так, адвокат женщины Джеффри Розенблюм рассказал, что 3 июня 2019 года девушка позвонила в полицию, так как ее супруг Дэвид заявил, что из-за депрессии покончит с собой при помощи ружья. Мужчина перестал пить назначенные врачом препараты и решился на такой шаг.

Однако на вызов приехала не группа помощи в кризисных ситуациях, а полицейские штурмовики. Отмечается, что офицер Остин Уэйгспэк потребовал, чтобы Дэвид бросил ружье, а в течение четырех секунд после требования выстрелил в него.

Девушка отмечает, что не заявляла об угрозе своей жизни при вызове полиции, а днем ранее на такой же вызов приезжала группа помощи и сделала выводы, что жизни мужчины ничего не угрожает.

Однако защитник городских властей утверждает, что мужчина мог представлять опасность для окружающих. Так как его жена вызвала полицию, то сам Дэвид злился и направлялся к жене с ружьем и не бросал оружие.

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