По меньшей мере семь семей обвиняют в мошенничестве жительницу Бердичева. Все они заплатили ей задатки за покупку дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Кто-то заплатил тысячу долларов, а кто-то аж восемь. Но стать владельцами так и не смогли. И доказать факт мошенничества - тоже", - говорится в сюжете.

Теперь жительницу города обвиняют семь раз. При этом никого не удивил факт, что мошенница продавала дом по подозрительно низкой цене.

По данному делу открыли криминальное производство, вот только доказательств мошенничества пока мало.

Специалисты в сфере недвижимости говорят, что низкая цена за дом должна не привлекать, а наоборот - настораживать.

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