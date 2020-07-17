Президент Азербайджана в разгар нового обострения отношений с Арменией недвусмысленно намекнул на предательство интересов его страны некоторыми послами. Ильхам Алиев заявил, что таких дипломатов контролируют иностранные спецслужбы.

Об этом сообщает сайт Haqqin.az.

Во время приема нового министра иностранных дел Джейхуна Байрамова Алиев сказал, что измена дипломатов стала следствием неправильной кадровой политики МИД.

"Некоторые наши дипломаты за рубежом превратились в послов стран, в которых они работают. Этому должен быть положен конец. Это проявление ошибочной кадровой политики. Некоторые дипломаты совершили измену государству, предали и не скрывают этого. Они под контролем спецслужб стран, в которых проживают. У нас есть достаточно информации об этом", - сказал президент.

Затем он заговорил о лицемерии стран, которые подкупают послов-предателей.

"Сегодня те, кто представляется азербайджанцем и ведет грязную кампанию против Азербайджана, хуже армян. Их абсолютное большинство находится под контролем спецслужб стран, в которых они проживают. Они получают от них деньги и поручения... Наши спецслужбы неоднократно информировали об этом спецслужбы стран – наших партнеров. Было сказано, что мы знаем, что это вы направляете этого человека, вы предоставили ему дом, этот человек делает грязные выступления по вашей воле. Мы знаем обо всем этом. Хочу еще раз сказать, что это показывает лицемерие этих стран. С одной стороны, они посылают нам сигналы о дружбе, говорят о партнерстве, а на самом деле ведут кампанию против нас", - отметил Алиев.

Ранее "Страна" сообщала, что Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС.

Мы также разбирались, почему схлестнулись Армения и Азербайджан и грядет ли большая война между бывшими республиками СССР.