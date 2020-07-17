Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 21 июля, на котором планируют рассмотреть законопроект о "зеленом" тарифе.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук, передает "РБК-Украина".

"Вероятно, 21-го июля будет внеочередная сессия. Должны быть рассмотрены вопросы, которые мы не успели на третьей сессии. В частности, точно там будет рассматриваться законопроект о "зеленом" тарифе во втором чтении ", - заявила Кравчук.

Отметим, что в повестке дня парламента на 17 июня (последний день текущей сессии) стоит 70 вопросов, среди которых и скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского.

Отметим, что на этой неделе депутаты уже провели четыре внеочередных заседания, одно из которых стало самым коротким в истории - оно длилось всего около трех минут.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада поменяла Избирательный кодекс перед местными выборами. Суть новаций.

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