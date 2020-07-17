Исследователям удалось восстановить поврежденные человеческие легкие при их подключении к живой свинье и введении иммунодепрессантов.

Об этом сообщает Nature Medicine.

Так, структуру и функции пяти поврежденных легких восстановили после того, как подключили их на 24 часа к кровеносной системе живой свиньи с введением иммунодепрессантов. Без введение препарата легкие были отторгнуты через час. Оказалось, что процедура более эффективна, чем восстановление органа при помощи аппарата для перфузии легких.

За эксперимент взялась команда ученых во главе с Горданой Вунжак-Новакович из Колумбийского университета. Ранее было известно, что при подключении органов человека к свинье животное не страдает - свиньи с удовольствием ели, спали и играли.

Для исследования ученые взяли шесть человеческих легких, которые не были пригодны для трансплантации - одно из них находилось вне организма около суток и было подключено к аппарату EVLP. Так, все легкие подключили к кровеносной системе свиней и ввели в них иммунодепрессанты, прокачивая через органы воздух.

По итогам эксперимента все легкие, кроме тех, которым не получили иммунодепрессантов, получили удовлетворительный статус для пересадки человеку. Поврежденные участки легких заросли, а способность обогащать кровь кислородом значительно повысилась. Примечательно, что сильно улучшилось состояние даже легкого, которое ранее находилось вне тела около суток.

Напомним, в Киеве хирурги Института сердца Минздрава Украины впервые за 15 лет успешно провели операцию по трансплантации сердца. В прошлый раз в столице такую пересадку делали в 2005-м году.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов на 2020 год.