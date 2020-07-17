Фонд борьбы с коронавирусом пуст. Что дальше?

Верховная Рада собралась на каникулы, но долго отдыхать депутатам, видимо, не придется. Это стало ясно вчера – после того, как министр финансов Сергей Марченко заявил, что Фонд борьбы с коронавирусом практически исчерпан. 64,7 миллиарда, заложенные на меры против эпидемии в апреле, уже растрачены.

Куда растрачены – это отдельный вопрос, который еще, вполне вероятно, станет поводом для создания парламентской следственной комиссии. Потому что, даже судя по официальным сообщениям, собственно на борьбу с коронавирусом из этого фонда было потрачено совсем немного. Достаточно сказать, что здравоохранение по итогам первого полугодия оказалось недофинансированным на 30% – и это в ситуации, когда средства на него должны перечисляться в первую очередь.

Но сейчас самое главное не то, куда ушли 64 с лишним миллиарда, а то, что средств на борьбу с коронавирусом в бюджете уже нет. И это в ситуации, когда впереди осень, когда ждут вторую волну эпидемии. Поэтому можно с большой долей уверенности говорить о том, что Верховную Раду соберут либо в конце июля, либо во второй половине августа, чтобы еще раз переписать бюджет.

И резать в этот раз придется намного серьезнее. Весной депутаты еще баловались: сначала запланировали направить в Фонд борьбы с коронавирусом более 100 млрд, а потом решили, что другие нужды также важны. И, к примеру, нашли деньги на то, чтобы проспонсировать украинское кино – и картины, в которых есть интерес главы Офиса президента Андрея Ермака, и фильм "выдающегося режиссера" Сенцова.

Через три-четыре недели все эти деньги придется собирать назад – в антиэпидемический фонд. Если, конечно, от них к тому времени что-то останется.

Новый глава Нацбанка: довольны все, кроме Порошенко и Коломойского

Пока же депутаты завершают сессию на мажорной ноте. Вчера фракция "Слуги народа" демонстрировала редкое единодушие, одобряя все кадровые предложения президента и правительства. Был утвержден вице-премьер Олег Уруский, который займется ВПК (под него даже собираются создать профильное министерство), была утверждена новая руководительница Антимонопольного комитета, а самое главное – утвердили нового председателя Нацбанка.

Все прошло неожиданно легко. Ожидалось, что вокруг должности в НБУ будут большие торги, что Запад и Порошенко постараются заблокировать назначение нового руководителя, чтобы в качестве "и.о." как можно дольше задержалась Екатерина Рожкова. Сама она, видимо, рассчитывала даже на утверждение председателем без приставки, поскольку в последнее время активно продвигала приятную для президента тему начала массового ипотечного кредитования под 10% годовых.

Но все это закончилось быстро, когда Владимир Зеленский назвал своего кандидата – главу государственного "Укргазбанка". Против него, правда, активно выступила группа Игоря Коломойского в "Слуге народа" (лоббировавшая назначение Богдана Данилишина), но на этом противники и закончились. Шевченко неожиданно устроил почти всех – от Запада (который, возможно, не в восторге, но возражать не стал) до промышленников из "Оппозиционной платформы". В результате – 332 голоса "за". Воздержались (но не голосовали против!) только фракции "Евросолидарности" и "Голоса".

Однако, чтобы в дальнейшем устраивать всех, нужно вести весьма многовекторную политику. Чтобы угодить Западу – нужно следовать рецептам МВФ, чтобы понравиться президенту и промышленникам – провести мягкую девальвацию гривны и запустить массовое кредитование, как ипотечное, так и малого бизнеса. Кстати, именно тот факт, что "Укргазбанк" первым стал активно реализовывать эти президентские инициативы, во многом и помог Шевченко стать фаворитом Зеленского.

И еще одна задача нового главы НБУ – убрать из руководства регулятора всю команду предшественника. В первую очередь – собственного первого заместителя Рожкову. Это наверняка произойдет весьма скоро, и в день увольнения Рожковой даже Коломойский будет доволен новым председателем Нацбанка.

По партийным спискам: Рада изменила Избирательный кодекс

Еще одно знаковое событие вчерашнего дня – принятие изменений в Избирательный кодекс. Это все-таки успели сделать до официального старта предвыборной кампании по местным выборам, и пройдут октябрьские выборы уже по новым правилам.

Главное из них – снижение планки населения городов и поселков, где будет проходить голосование по партийным спискам, с 30 до 10 тысяч. То есть абсолютное большинство нынешних райцентров и даже некоторые села получат партийные советы.

Обычно за "партийное" голосование ратует оппозиция, поскольку мажоритарщики склонны сотрудничать с властью. И в этот раз оппозиционеры исключением не стали, поддержав вышеназванную норму. Однако исключением в этот раз стала центральная власть, которая так и не смогла за год получить реальное влияние в регионах. Из-за этого мажоритарщики стали бы скорее не опорой центра, а опорой местных элит, что, понятно, Зеленскому и его команде не понравилось бы. Поэтому перевод большинства городских советов на пропорциональную схему выборов нашел поддержку большинства.

Главная норма, касающаяся обычных людей, – разрешение голосовать не по месту прописки, а по месту реального проживания. На будущих президентских или парламентских выборах она однозначно сыграет положительную роль, увеличив количество голосующих. Однако на ближайших местных выборах эта норма может стать способом фальсификаций – ведь при желании в любом городе можно срочно разместить 5-10 тысяч человек, и они полностью изменят картину голосования.

Изменение закона об образовании: запугает ли Порошенко "слуг"?

Фракция Порошенко вчера в жизни парламента практически не участвовала – для нее главным событием был митинг, проходивший под стенами Верховной Рады.

Митинг посвятили намеченному на сегодня голосованию по изменению закона об образовании авторства "слуги народа" Макса Бужанского.

В этом законе предлагается уравнять права русскоязычных детей с правами венгров и румын, отсрочив переход их школ на украинский язык обучения с 2020 на 2023 год.

Хотя фракция Порошенко сокращенно называется "ЕС", ничего европейского в ней нет. Потому что именно Европа первой высказала непонимание того, почему русский язык в школах дискриминирован не только по отношению к украинскому, но и по отношению к языкам Евросоюза. Однако порошенковцев такое противоречие, видимо, не смущает: они уже открыто заявляют, что выступают именно против русского языка, который вопреки логике приравняли к "русскому миру".

Причем фракция экс-президента оказалась не одинока в своей попытке не допустить принятие законопроекта Бужанского. На его митинге засветились некоторые нардепы из "Слуги народа" и только что избранный мовный омбудсмен Тарас Креминь.

Кроме этого, противники русского языка задействовали все свои инструменты, чтобы запугать депутатов. В частности, вчера Бужанского внесли в реестр печально известного сайта "Миротворец" (на котором, впрочем, успел побывать уже в качестве "антиукраинского элемента" даже Игорь Коломойский).

Ожидается, что акции протеста будут и сегодня. Поэтому нельзя однозначно утверждать, соберет ли парламент 226 голосов на результативное голосование. А самое главное – даже если их соберут, то это будет только первое чтение. И нужно будет решать вопрос по внеочередной сессии, на которой законопроект могут проголосовать в целом.

30 лет невыполненной декларации

И еще одно событие вчерашнего дня – празднование 30-й годовщины Декларации о суверенитете Украины, принятой 16 июля 1990 года. На него в парламент прибыл президент и пригласили "крестного отца" декларации – Леонида Кравчука. Однако суть того, о чем говорили два президента, существенно отличалась от того, что было записано в декларации.

Согласно принятому 30 лет назад документу, Украина становилась нейтральной страной, в которой обеспечивалось равенство граждан по языковому признаку. И то, и другое обязательство было грубо нарушено в последние годы правления Петра Порошенко, и при Зеленском ситуация до сих пор не исправлена. Поэтому празднование юбилея декларации в значительной степени являлось фарисейством.

Другое дело, что Декларация о суверенитете практически во всех своих пунктах так и осталась декларацией. После ее принятия и вплоть до декабря 1991 года в жизни большинства жителей Украины не менялось ничего – они как жили в перестроечном СССР до 16 июля 1990 года, так и продолжали жить.

Единственным "суверенным" шагом в этот период было введение купонов – но еще не тех, которые стали деньгами, а тех, которые резали ножницами. Однако они прожили совсем недолго, оставив лишь воспоминания об увеличении очередей.

Да, и еще 16 июля стало государственным праздником в Украине, но отметили его только раз – в 1991-м. А уже через месяц с небольшим был принят Акт о независимости, и праздник сместился на 24 августа. Так что все, что отмечали вчера, имеет отношение только к истории, как и содержание самой декларации.