С момента установки камер видеофиксации в Киеве, нарушители скоростного режима перевели в МВД более миллиона гривен в день, а нарушения ПДД уменьшились в пять раз.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Сейчас закупаются еще 300 камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года. Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители соблюдали разрешенную скорость", заявил Геращенко.

По его словам, с момента установки камер видеофиксации 45 дней назад, превышение скорости в этих местах уменьшилось в пять раз. Всего за это время в бюджет страны начислены 52 миллиона гривен, а каждый день нарушители переводили на счет государства более миллиона.

Напомним, после резонансного ДТП на Обуховском шоссе, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предлагает усилить ответственность водителей. Но не только - документ еще и расширяет полномочия полиции. Например, там прописано, что полицейские имеют право останавливать машины и проверять водителей просто так. Сейчас для этого нужно как минимум одно из восьми прописанных в законе оснований.

Как сообщала "Страна", киевский водитель установил антирекорд, разогнавшись до 224 км/ч вместо положенных 50 км\ч.