То, что Верховный Суд рассмотрел жалобу на судебное решение без участия сторон, а также то, что в основу его решения были положены новые аргументы, которые не были предметом дискуссий в низших судах, является нарушением конвенционных гарантий.

К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека исходя из дела "Коваленко против Молдовы".

В сути дела отмечается, что автомобиль участника ДТП Дмитрия Коваленко был сильно поврежден, когда его жена попала в дорожно-транспортное происшествие. Владелец писал много писем к своей страховой компании с просьбой выплатить страховое возмещение, но безрезультатно.

Поэтому он подал гражданский иск. Суд первой инстанции и апелляция приняли решения в его пользу, обязав компанию выплатить полную стоимость автомобиля. Но Верховный Суд пересмотрел решения, отменив их.

В частности ВС постановил, что страховой полис не охватывал управление автомобилем женой Коваленко, а также учел аргументы страховщика, что он не имел доступа к поврежденной машине.

Коваленко обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. Ссылаясь на статью 6 §1 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, он жаловался на то, что Верховный Суд рассмотрел апелляцию по вопросам права без участия сторон, а также на то, что новые аргументы, которые не были предметом дискуссий в низших судах, составили основу для принятия этого решения.

Суд в Страсбурге согласился с доводами заявителя, констатировал нарушение конвенционных гарантий и присудил компенсацию причиненного морального вреда в размере 3,5 тыс. евро.

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