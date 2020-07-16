Предприниматель Олег Бахматюк рассказал, с чего началось его противостояние с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Об этом бизнесмен рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

Бахматюк заявляет, что глава НАБУ вместо того, чтобы заниматься коррупцией, занялся преследованием агробизнеса из чувства личной мести.

"На каком-то этапе Богдан, Рябошапка, Касько и Сытник договорились и незаконно открыли дело. Один из них, Богдан, - чтобы поживиться, Рябошапка с Касько - чтобы имитировать борьбу с олигархами. А Сытник - чтобы отомстить", - заявил предприниматель.

Ведущий канала спросил у Бахматюка, с чего началось его противостояние с Сытником.

"Эта ситуация развивается давным-давно. Они начали с компании "Авангард". Дело было закрыто. Потом они дошли до "VAB банка". Дело точно так же было закрыто... Советник моей сестры свидетельствовал о коррупции господина Сытника. Но мы не виноваты, что Сытник коррупционер, не имеем к этому никакого отношения", - рассказал Бахматюк.

Тем не менее из-за показаний человека, который директора НАБУ знает дольше, чем Бахматюка, Сытник начал преследовать бизнесмена. И теперь его делом занимаются 60 детективов НАБУ, сказал Бахматюк.

По его словам, эта ситуация создает огромные трудности для его бизнеса, который он пытается поддерживать. Но если давление со стороны НАБУ затянется, то следствием этого может стать потеря тысяч рабочих мест.

Ранее "Страна" писала о решении Бахматюка остановить работу шести птицефабрик, если не закроют уголовные дела против него.

Мы также приводили подробный рассказ бизнесмена о его противостоянии с НАБУ.