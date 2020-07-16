Право плательщика налога на доходы физических лиц на налоговую скидку в уменьшение облагаемого налогом дохода по результатам отчетного налогового года, основания для ее начисления, перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, ограничение права на ее начисление определены ст. 166 Налогового кодекса.

Об этом информирует Главное управление ГНС в Тернопольской области.

В соответствии с пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 НКУ плательщик налога имеет право включить в налоговую скидку фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы в виде суммы средств, уплаченных плательщиком налога в пользу отечественных заведений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого плательщика налога и/или члена его семьи первой степени родства.

Членами семьи физического лица первой степени родства для целей разд. IV НКУ считаются его родители, его муж или жена, дети такого физического лица, в том числе усыновленные.

Законом №1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", который вступил в силу 01.01.2017, отменено требование относительно права налогоплательщика на налоговую скидку за обучение члена его семьи первой степени родства, только в случае, если такой член семьи не получает заработной платы.

При этом в налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности, квитанциями, фискальными или товарными чеками, приходными кассовыми ордерами, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговой скидкой (их покупателя (получателя), а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должны быть отображены стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты за такие товары (работы, услуги).

В соответствии со ст. 1 разд. I Закона №2346 "О платежных системах и переводе средств в Украине" с изменениями и дополнениями плательщик - это лицо, со счета которого инициируется перевод средств или который инициирует перевод путем подачи/формирования документа на перевод наличных вместе с соответствующей суммой средств.

Субъектами правовых отношений, возникающих при осуществлении перевода средств, являются участники, пользователи (плательщики, получатели) платежных систем.

Следовательно, если в документах на перевод средств в данных плательщика указаны данные ребенка, то такое лицо является инициатором перевода средств.

Учитывая изложенное, независимо от того работает или нет ребенок, который по данным документов на перевод средств осуществлял расходы на обучение, родители такого ребенка не имеют права на налоговую скидку.

Ранее "Страна" рассказывала, что изменен список расходов, включаемых в налоговую скидку в этом году

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