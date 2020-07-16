С начала пандемии коронавируса диагноз подтвердили у 4 тысяч детей. Полтысячи были вынуждены лечиться в больницах, а каждые сутки заражается еще несколько десятков малышей.

Об этом сообщает ТСН.

"С начала эпидемии коронавирусом заболели 4 тысячи детей, из них 500 лежали в больнице. Историей лечения маленьких пациентов завершаем цикл репортажей, который готовили совместно с ЮНИСЕФ. В сюжете львовские медики опровергли миф о том, что эпидемия касается только пожилых людей", - указано в сообщении.

На ролике врач одевается в специальный защитный костюм и отправляется в отделение львовского "Охматдета". Отмечается, что навещать малышей можно только так и только в присутствии врача. Корпус разделен на две зоны - для детей с подтвержденным коронавирусом и с подозрением, для каждого отделения свой вход. Сейчас в больнице лечится 12 таких детей.

Примечательно, что по требованиям мер против распространения коронавируса приносить какие-либо игрушки в палату запрещено, потому врачи и родители развлекают детей медицинским оборудованием. Врач рассказывает, что дети зачастую переносят болезнь легче, чем взрослые, но есть и исключения. Немало также и беременных с подтвержденным коронавирусом, однако статистика о их заболеваемости в Украине нет.

Видео: YouTube \ ТСН

Напомним, среди 848 украинцев, которые заразились коронавирусом в течение минувших суток, - 36 детей и 51 медик. Общее число инфицированным медицинских работников достигло 7 591.

Как сообщала "Страна", с нового учебного года в украинских школах станет обязательным измерение температуры как для работников образовательных учреждений, так и для учащихся.