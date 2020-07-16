Истец обжаловал постановление патрульного полиции о привлечении его к административной ответственности.

Как сообщает Юрлига, исходя из обжалуемого постановления, водитель, управляя автомобилем, не выполнил требования дорожной разметки 1.1, совершил поворот налево, чем нарушил ч. 1 ст. 122 КУоАП.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска. Суды исходили из того, что в силу требований статьи 71 КАСУ был доказан факт совершения правонарушения.

Однако коллегия судей Административного суда ВС не согласилась с таким выводом, отменив оспариваемое постановление инспектора.

ВС отметил, что процессуальная обязанность относительно доказывания правомерности вынесения постановления о привлечении лица к административной ответственности в соответствии с положениями действующего на момент возникновения спорных правоотношений процессуального законодательства возложена на ответчика как на субъекта властных полномочий.

Коллегия судей указала, что обжалуемое постановление ответчика не содержит описание обстоятельств дела, установленных при рассмотрении дела, к нему не приложены никакие доказательства, а также пояснения свидетелей, которые свидетельствовали бы о наличии у истца вины в совершении административного правонарушения, за которое он привлечен к ответственности.

Также коллегия судей считает безосновательным учет судом первой и апелляционной инстанции пояснений ответчика в качестве доказательства совершения истцом административного правонарушения, ведь во время составления постановления по делу об административном правонарушении ответчик действовал как должностное лицо - инспектор патрульной полиции. Суд отмечает, что показания только такого лица в этом деле не могут считаться объективными доказательствами по делу, поскольку такое лицо является представителем субъекта властных полномочий, который выполнял функции надзора и контроля за безопасностью дорожного движения.

В силу принципа презумпции невиновности, подлежащего применению по делам об административных правонарушениях, все сомнения относительно события нарушения и виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в его пользу. Недоказанные событие и вина лица должны быть приравнены к доказанной невиновности этого лица. При таких обстоятельствах факт совершения истцом правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 122 КУоАП, является недоказанным.

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