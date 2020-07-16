Победившая в проведенных фракцией "Слуги народа" праймериз на кандидата в мэры Киева Ирина Верещук вызвала на дебаты действующего городского голову Виталия Кличко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я приглашаю, пользуясь случаем, господина Кличко на дебаты", - сказала нардеп на брифинге после праймериз, на котором также присутствовал Владимир Зеленский.

Верещук заверила, что дебаты будут публичными.

Президент добавил, что киевлянам наверняка будет интересно послушать предметные дебаты по важным для столицы вопросам между Кличко и Верещук.

"Мне кажется, что это очень важно. Я помню, как один президент вызывал меня на дебаты. Мне кажется, что мы должны быть открыты, никто не должен бояться. Мне кажется, что предметные профессиональные дебаты по вопросам жизни города, градостроительства, ЖКХ, инфраструктуры, финансов, транспорта были бы очень интересны. И киевлянам очень интересно было бы услышать ответы на эти вопросы на дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что "слуга народа" Александр Дубинский пойдет на выборы мэра Киева сам, если посчитает праймериз нечестными.

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