Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской области, в регионе возможны подтопления из-за сильных ливней. Согласно данным синоптиков, ливни ожидаются в Ужгороде и на большей части Закарпатской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, на Закарпатье ожидаются сильные ливни в ночь с 16 на 17 июля. В связи с этим возможно повышение уровней воды.

"В местах прохождения сильных ливней возможно мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках на 0.3-0.8 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, образование локальных селей и активизация оползня", - сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что больницы Закарпатской области переполнены пациентами с коронавирусом.

Еще мы публиковали видео затопленных после ливня улиц Запорожья, по которым плывут машины.