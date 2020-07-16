Бывший директор по развитию бизнеса и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уходит с этой должности.

Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Facebook.

"Друзья, сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Мне представляется более правильным оценивать не людей, а действия. Именно поэтому спасибо за действия в пользу нашего общего дела всем украинцам, гражданскому обществу, журналистам, парламентариям и чиновникам, нашим международным партнерам и коллегам по группе компаний Нафтогаз. Оставляя в Нафтогазе большие наработки (и деньги от Газпрома - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - написал Витренко, отправивший всю свою многомиллионную премию за победу в Стокгольмском арбитраже жене в Лихтенштейн.

Напомним, в начале мая руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о своем грядущем увольнении. Свое увольнение связывает с "прогибанием" под Россию, а последней каплей стало намерение подать новый иск к Газпрому на 17 млрд долларов. Также он назвал Коболева изменником, который установил отношения с Ермаком, Коломойским и Аваковым и предал идеалы реформаторов.

Как сообщала "Страна", в "Нафтогазе" заявили, что сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко связано с "оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями".