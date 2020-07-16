Президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится с визитом в Витебской области, посетил там 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Военным он заявил, что кандидат на первый пост в государстве должен обязательно служить в армии.

Его слова приводит пресс-служба на официальном сайте.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас идет работа над новым законом о государственной службе.

"Мы хотим государственных служащих довести до уровня военных. А чем госслужба отличается? Порой она даже важнее. Они же хотят командовать армией, поэтому госслужба должна быть соответствующая", - сказал Лукашенко.

Не менее серьезные требования, по его мнению, должны предъявляться и к посту президента. Он предложил, чтобы в новой Конституции было прописано еще одно требование к тем, кто собирается занять высший государственный пост: президентом может быть только гражданин Беларуси, отслуживший в армии.

"У нас просятся во власть, а они пороху не нюхали. Нам надо вплоть до Конституции записать, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия? Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова - Ред.), а он подумает, что танк. Не служил в армии - значит, тебя там (на президентской должности - Ред.) быть не должно", - заявил Лукашенко.

"Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее", - в шутку добавил глава государства.

Ранее "Страна" перечисляла соперников Лукашенко на грядущих президентских выборах в Беларуси.

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