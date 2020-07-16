В Киевской области решили запретить работу развлекательных заведений и ресторанов после 23:00 в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

"С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) с наполненностью менее 50% стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одного человека на 5 кв. м площади здания; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23 и до 7 часов", - указано в сообщении.

Такое решение приняли по итогам внеочередного заседания комиссии КОДА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также ужесточается контроль за соблюдением правил транспортных перевозок пассажиров в условиях пандемии.

Напомним, в Киевской области полиция закрыла развлекательный центр в Обуховском районе, который нарушал карантинные ограничения. Одновременно в нем находилось около полутысячи человек без средств индивидуальной защиты.

Как сообщала "Страна", Ровенская область 15 июля покинула список областей, не готовых к смягчению карантина. В этот же день в регионе позволили возобновить работу заведений общепита и кинотеатров.