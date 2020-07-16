В самом центре Киева, у Дома профсоюзов, который находится на Майдане Независимости, произошла стрельба из-за конфликта на дороге.

Об этом сообщается в Facebook группы "Киев оперативный".

Как сказано в посте группы, неизвестные на автомобиле BMW решили попытаться нарушить правила дорожного движения. Однако им помешал водитель эвакуатора.

Тогда один из ехавших в BMW достал пистолет и сделал два выстрела в сторону эвакуатора. К счастью, никто в результате стрельбы не пострадал.

Конфликты на дорогах со стрельбой не редкость. Ранее "Страна" рассказывала, как в Николаеве водитель такси выстрелил в мужчину после конфликта, вспыхнувшего из-за замечания.

Мы также сообщали, что на автозаправке под Одессой мужчина выстрелил в водителя из ружья через лобовое стекло.