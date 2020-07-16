В Киеве на улице Академика Щусева в Шевченковском районе городе на трассе чудом не произошло ДТП.

На запись видеорегистратора одной из машин попала ситуация на дороге, когда грузовик едва не сбил парня на самокате, который похоже находился относительно него в "слепой зоне".

Аварии удалось избежать. Видео произошедшего опубликовал Киев Оперативный.

Как это было:

Как сообщала "Страна", в Раде приняли в первом чтении законопроект №2695, который предлагает усилить ответственность водителей. Также документ под шумок может серьезно расширить полномочия полиции.

Напомним, что виновник ДТП под Киевом Желепа перед аварией совершил две кражи, но не был задержан. За день до трагедии Желепа стащил барсетку у сотрудника шиномонтажа. На месте ЧП работала полиция, но злоумышленник не был задержан.