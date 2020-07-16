Любимому детьми объекту на игровой площадке в реконструированной части столичного парка "Победа" - зеленому мишке - неизвестные оторвали верхнюю левую лапу.

Фото изуродованной фигуры, которая еще выполняла и роль скамейки, опубликовало Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Днепровского района просит всех, кто знает, где находится оторванная конечность, рассказать об этом. Также коммунальщики призвали киевлян и гостей столицы беречь природу, элементы благоустройства и не быть равнодушным, если кто-то рядом портит городское имущество.

Медведь появился в парке прошлой осенью. Его высота составляет 3,2 метра, ширина - 3 метра. Каркас изготовлен из проволоки и искусственного газона.

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