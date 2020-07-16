Днем в четверг, 16 июля в Киеве на перекрестке улицы Мечникова и бульвара Леси Украинки произошло ДТП. Со слов заявителя в полицию, произошло столкновение автомобиля Toyota и мопеда SYM. Водитель авто проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на мотоциклиста. Патрульные оформили соответствующий протокол.

Медики осмотрели 27-летнего водителя мопеда, у него не обнаружили существенных телесных повреждений. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Благодаря информации, полученной от патрульных, которые следят за безопасностью города с помощью камер видеонаблюдения, предварительно установили, что водитель Toyota совершил движение на запрещающий сигнал светофора.

Инспекторы составили на руководителя Toyota протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) КУоАП.

Как это было:

Как сообщала "Страна", в Киеве с утра 17 июля по утро 20-го ограничат движение на съездах Шулявского путепровода. Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, какие права полиции дает новый закон о дорожном движении. В случае принятия данного закона во втором чтении, полицейским могут разрешить останавливать авто без веских причин и требовать отдать им в руки на осмотр документы.