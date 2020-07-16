В Минздраве настоятельно посоветовали родителям не игнорировать календарь необходимых прививок, так как это может привести к эпидемии среди детей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Призываем родителей наверстать пропущенные прививки детей по возрасту. По состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей годовалого возраста получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%", - указано в сообщении.

Так, за 5 месяцев прошлого года вакциной КПК было привито 41,9% детей годовалого возраста. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%. Врачи отметили, что прохождение прививок во время пандемии коронавируса является безопасным, так как прерывание календаря прививок может привести к гораздо более плачевным последствиям.

В связи с этим в Минздраве настоятельно призвали родителей вести детей на прививки от опаснейших болезней, чтобы не спровоцировать новые эпидемии вакциноуправляемых инфекций и вирусов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразили глубокую обеспокоенность в связи с сокращением вакцинации детей из-за пандемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 1 июня 2020 года в Украине только 28,3% детей в возрасте одного года вакцинированы от кори, паротита и краснухи (КПК).