С 16 июля в вирусологической лаборатории государственного "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины" все желающие могут пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Об этом сообщается в Facebook центра.

Исследование проводится на улице Эстонской, 3 с помощью тест-системы для диагностики коронавируса методом ПЦР в реальном времени. Тесты произведены корейской компанией Seegene. Они позволяют сразу выявить штамм коронавируса по трем генетическим маркерам: RdRP-gene, N-gene и E-gene.

В центре напомнили, что такое ПЦР-тест. Такой тест показывает наличие/отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса. Благодаря этому можно обнаружить коронавирус в первые дни заражения. ПЦР-тестирование проводят путем забора образцов из верхних дыхательных путей (носоглотки) пациента.

В центре подготовили два возможных сценария обследования:

лечебное учреждение проводит отбор и привозит материал в лабораторию с направлением (это стоит 890 грн);

пациент самостоятельно проходит ПЦР-тестирование в лаборатории, где проводят забор материала (это стоит 890 грн + 150 грн за забор).

Забор материала для исследования проводится с 9:00 до 11:00.

Результат выдается на следующий день.

Центр включен в перечень лабораторий, имеющих право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение "Действуй дома".



Ранее "Страна" рассказывала, сколько в Украине стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают.

Мы также писали, что Россия сделала для "ЛДНР" исключение - у жителей "республик" не требуют тест на коронавирус при въезде в РФ.