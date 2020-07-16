В четверг, 16 июля, "Страна" задала вопрос президенту Владимиру Зеленскому о нападении на активистов Партии Шария.

Вопрос звучал так: "по всей стране уже почти месяц идут нападения на представителей партии Шария со стороны Нацкорпуса. Шарий обвиняет в заказе этих нападений лично вас. Ваше отношение и к самим нападениям и к тому, что персонально вас в них обвиняют".

Ответ Зеленского свелся к тому, что он "не занимается нападениями на любые партии и думает, что СМИ это видят". Также он сказал, что Анатолий Шарий обвинениями в его адрес пытается поднять свой рейтинг за счет рейтинга президента. "И вообще мне не интересны эти люди", - подытожил Зеленский.

Приводим полный ответ президента:

"Я не занимаюсь нападениями на какую бы то ни было партию. Я думаю, что средства массовой информации это видят. Знают, что у меня очень либеральное отношение к СМИ. Это правда. Мало того, что я не нападаю на Шария, или там Нацкорпус, они говорят обо мне такие вещи, которые, в принципе, стыдно говорить человеку о человеке.

Но, скажем так, это их жизнь. Единственное, что мне кажется не очень красивым - пытаться повышать себе рейтинг за счет, моего рейтинга, как президента, моей личности, или нашей партии. Мне кажется это неправильно и должно быть стыдно, даже не знаю, что тут еще прокомментировать. Мне неинтересны эти люди, о которых мы говорим".

Напомним, что активиста партии Шария избили в Житомире. Также мы писали, что был избит член партии в Харькове.

Ранее Анатолий Шарий обвинил Офис Зеленского в подготовке покушения на него. В ОП назвали это "смешным".