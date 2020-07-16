Вечером в среду, 15 июля, в Палермо на острове Сицилия (Италия) за два часа выпала годовая норма осадков. Городской голова Леолуки Орландо сообщил, что этот дождь стал самым мощным за последние 200 лет. Ранее аналогичный ливень прошел в Харькове.

Орландо также отметил, что никто не прогнозировал такого дождя, поэтому власти не объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Жителям, застрявшим во время ливня в одном из туннелей, пришлось выбираться из него вплавь. Агентство ANSA сообщало ранее о двух жертвах потопа, которые не смогли выбраться из своей машины, однако эти сообщения не подтвердились.

"В некоторых частях города уровень воды достигал крыш автомобилей. Менее чем за два часа в Палермо выпало более метра дождя", - добавил Леолуки Орландо.

Также он отметил, что если бы власти объявили красный уровень погодной опасности, все необходимые процедуры проходили бы активнее, что уменьшило бы риски, несмотря на масштаб наводнения.

Как сообщала "Страна", в пятницу, 17 июля, Западную Украину накроют грозы, дожди, ливни и град. Опубликована карта прогноза погоды.

Напомним, что в бюджетной авиакомпании-лоукостере Ryanair открыли рейсы из Львова в итальянские города Болонья, Милан и Рим.

В Болонью рейсы будут совершаться по понедельникам и пятницам, в Милан - по вторникам и субботам, в Рим - по средам и воскресеньям.