Министерство иностранных дел Австрии отвергло планы США наложить экстерриториальные санкции на газопровод "Северный поток 2".

Об этом пресс-служба австрийского МИД 16 июля написала в Twitter.

В среду госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдеп опубликовал свои рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Это ставит под угрозу американских санкций инвестиции и другие активы, связанные с российскими экспортными газопроводами, что и вызвало негативную реакцию Вены.

"Австрия категорически отвергает планы США наложить экстерриториальные санкции против строительства "Северного потока 2". Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры", - написала пресс-служба МИД Австрии в микроблоге.

Ранее "Страна" рассказывала о намерении США ввести санкции, связанные с газопроводом.

Мы также писали, что Вашингтон ввел санкции и против бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром Путина.