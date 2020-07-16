Центральный штаб Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" решил перенести шествие, намеченное на 26 июля. Это вызвано той же причиной, по которой акцию перенесли на лето с 9 мая, - то есть коронавирусом.

Как сообщается на сайте движения, решение приняли сегодня по итогам онлайн-заседания.

Организаторы напомнили, что президент РФ Владимир Путин предложил провести шествие 26 июля, так как на эту дату приходится День Военно-Морского флота. Но глава Кремля тогда добавил: "Если по мнению специалистов нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки".

"До Дня Военно-Морского флота осталось не так много времени. Отделения "Бессмертного полка России" есть в 76 регионах, поэтому у представителей движения была возможность изучить эпидемиологическую обстановку из первых уст. Проведен мониторинг, который позволил выявить следующее: ...проведение шествия возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты (использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции). Это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение", - сказано на сайте движения.

Поэтому акцию пока отложили.

Сопредседатель Центрального штаба движения, актер Василий Лановой отметил, что чем сильнее мы отдаляемся от 9 мая, тем больше возникает вопросов о той дате, которая способна сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю.

"Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?" - предложил артист.

Организаторы шествия пришли к выводу, что заявки на его проведение имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Новая дата акции пока неизвестна.



Ранее "Страна" писала, что в прошлом году шествие "Бессмертного полка" в центре Москвы собрало около 700 тысяч человек.

Мы также рассказывали о шествии в 2019 году в Киеве.