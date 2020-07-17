В Черкассах разыгралась криминальная история с участием представителей власти.

Вчера утром мэр города Анатолий Бондаренко написал в Facebook,что пропал его заместитель Юрий Ботнар, который пошел на встречу и не ввернулся. А вечером Офис генпрокуратуры сообщил, что было инсценировано его убийство, после чего задержали местного депутата, который заказал чиновника.

Разбирались, что произошло в Черкассах.

Ушел и не вернулся

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - написал Бондаренко.

Мэр добавил, что обратился с заявлением в полицию.

В полиции сообщили, что открыли производство по факту его исчезновения.

33-летний Юрий Ботнар - заместитель Черкасского городского головы, депутат областного совета и руководитель областной организации ВО "Свобода".

Юрий Ботнар. Фото: facebook.com/yuriibotnar

В его биографии на сайте черкасского облсовета говорится, что он родился в Кишиневе и до 2000 года жил в России (его мать россиянка, отец - украинец). Но потом сделал сознательный выбор и решил вернуться на своей историческую Родину. В Украину он переехал в возрасте 14 лет. "Зная всего несколько слов на украинском, Юрий самостоятельно выучил язык, который стал для него родным, и с тех пор общается исключительно на украинском языке" - говорится в биографии.

Депутатом облсовета стал в 2015 году. С 2018-го - заместитель мэра.

В прошлом году следствие подозревало, что отец заммэра Андрей Ботнар может быть причастен к нападению на журналиста Вадима Комарова, который умер в результате полученных травм. Юрий Ботнар назвал эти действия политическим заказом и обвинил полицию в создании фейков.

Как задержали заказчика

Вечером того же дня, когда мэр Черкасс заявил об исчезновении, в офисе генпрокурора сообщили, что сотрудники ГБР и СБУ провели спецоперацию и задержали депутата Черкасского горсовета за организацию умышленного убийства заммэра.

По данным следствия, расквитаться с Ботнаром депутат решил из-за личного конфликта и корыстных побуждений. За денежное вознаграждение он организовал его умышленное убийство. Для этого нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил задаток.

В ходе спецоперации правоохранители провели имитацию убийства и после передачи денег задержали его организатора. Имя депутата правоохранители не назвали.

Инсценировка убийства. Фото: ГБР

Сейчас решается вопрос о сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В Черкассах задержали депутата горсовета. Фото: Офис генпрокурора

Сам Ботнар вскоре после информации, которую обнародовали в Офисе генпрокурора на своей официальной странице в Facebook сообщил, что жив-здоров, а подробности происшествия сообщит на брифинге 20 июля.

Что известно о заказчике убийства

Хотя следствие имени задержанного депутата не назвало, в городе оно уже известно.

Директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов у себя в Facebook сообщил, что вчера в департаменте прошел обыск у работавшего там по совместительству депутата Максима Шадловского.

То есть, очевидно, что именно его подозревают в покушении на убийство заместителя мэра.

Шадловский - депутат горсовета от "Партии вольных демократов", которая была когда-то создана бизнесменом Михаилом Бродским, но позже перешла под контроль предыдущего мэра Черкасс Сергея Одарыча.

Максим Шадловский

В 2018 году Шадловский стал первым замом образовательного департамента мэрии. Хотя ранее, до депутатства, работал продавцом косметики и тренером по боксу.

Также он одно время был советником городского головы Анатолия Бондаренко - того самого, который отказался продлевать карантин в Черкассах. Как видим, несмотря на угрозы из Киева, Бондаренко даже поучаствовал в операции ГБР по инсценировке убийства своего заместителя.

Конфликт между Шадловским и Ботнаром, как говорят местные журналисты, возник из-за передела сфер влияния, также в нем якобы замешаны чины местной полиции.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко прокомментировал "Стране" эту историю.

"Мотивов я не знаю. Но этот депутат был подчиненным моего зама Юрия Ботнара,который курировал направление образования и науки, а потом этого депутата сократили и он стал простым специалистом. Возможно, с этого и началась история", - сообщил "Стране" Анатолий Бондаренко.

Мэр подтвердил, что депутат, который заказал убийство его заместителя, - это Максим Шадловский, который находится в оппозиции к городскому главе.

"Вчера я участвовал в следственных действиях, были обыски, в записях фигурировала какая-то кислота", - добавил мэр Черкасс. Бондаренко отмечает, что не знал о том, что в этот момент правоохранители инсценируют его убийство, чтобы поймать заказчика.

"Я не знал. Все выглядело так, будто он правда пропал. Мне в 7 утра позвонила жена Юрия в слезах и сказала, что он пропал. Я сразу поднял начальника управления Нацполиции, начались поиски. И мы уже через час-два по камерам нашли автомобиль, в котором Юрий двигался, ну а потом уже ситуация прояснилась. Думаю, что изначально и его жена была не в курсе", - рассказал Анатолий Бондаренко.