В транснациональной корпорации Google, которая следит за пользователями смартфонов, прокомментировали отсутствие на картах их сервиса Google Maps ближневосточной Палестины.

Ранее в четверг, 16 июля 2020, стало известно, что при поисковом запросе "Палестина" в Google Maps отображаются соседние государства, например Израиль, однако самой Палестины на Google-карте нет.

"Наш подход к изображению территорий на картах не поменялся. Google использует информацию ряда картографических организаций и источников при принятии решений о том, как изобразить спорные границы", - сообщили РИА Новости в американской корпорации.

Там добавили, что Google "сохраняет нейтралитет в отношении геополитических споров", а также прилагает "усилия для объективного отображения спорных областей" на картах с использованием пунктирной, "серой" линии границы.

Ранее в сети появлялась петиция с требованием обязать Google Maps отметить на своих картах Палестину. Она собрала более 310 тыс. подписей.

Независимость государства Палестины с 1988 года признали 136 стран, Израиль, США и ряд европейских стран от этого отказались. На сегодняшний день Израиль аннексировал значительные территории, которые официально управляются Палестиной.

Как сообщала "Страна", в Израиле хотят ускорить аннексию территорий Палестины на Западном берегу реки Иордан. До того, 17 мая, премьер Израиля Биби Нетаньяху заявил, что пришло время Израилю установить свой суверенитет на землях Палестины.

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