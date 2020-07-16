Портал Motherboard опубликовал скриншоты внутренней системы сервиса Twitter, многих известных пользователей которого вчера взломали.

Судя по скриншотам, администраторы соцсети могут блокировать посты, вручную понижать в поисковой выдаче тэги и выводить в топ новые - то есть манипулировать пользователями и их популярностью.

Об этом сообщает РИА Новости.

На скриншотах них изображены применяемые к каждому пользователю фильтры. Например, была ли учетная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент "Фонда защиты национальных интересов" Александр Малькевич считает, что это доказательство манипуляций пользователями и влияния на их предпочтения.

"Twitter - это нечестная сеть, которая манипулирует своими пользователями, создает для них так называемые "умные" ленты, влияет на их предпочтения", - сказал Малькевич.



По словам эксперта, соцсеть управляет мнением с помощью специальных инструментов, где все автоматизировано.

"Я постоянно говорю применительно к фактам цензуры в Facebook, к фактам цензуры на YouTube, в "Википедии", что все это делают безымянные модераторы, которых мы не знаем, но у которых есть специальные кнопки, позволяющие удалять, блокировать, редактировать. И вот в случае с Twitter мы видим опции "понижать в выдаче", "убирать от показа", - пояснил он.

По мнению Малькевича, это довольно изощренная технология, благодаря которой любой человек, даже имеющий миллионы подписчиков, может опубликовать пост, который никто не будет удалять, но при этом его не увидят подписчики.

"То есть нет никакой свободы слова на площадках западных соцсетей. Мы об этом много раз говорили, и раз за разом появляются факты, которые это столь убедительно подтверждают", - отметил эксперт.

Ранее "Страна" сообщала, что аккаунты политиков, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса вчера помогли хакерам взломать "крысы" в компании Twitter.

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