Правоохранители задержали депутата Черкасского городского совета за организацию заказного убийства заместителя мэра города, который пропал вчера.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в четверг, 16 июля.

"Под процессуальным руководством прокуроров офиса Генерального прокурора следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины разоблачили и задержали депутата Черкасского городского совета за организацию умышленного убийства заместителя городского головы города Черкасс (ч. 1 ст. 14, П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, один из депутатов Черкасского горсовета из-за личного конфликта с заммэра Черкасс и из корыстных побуждений, а денежное вознаграждение организовал его умышленное убийство. Для этого он нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и уплатил ему задаток.

Во время спецоперации правоохранители сымитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег задержали его организатора.

Напомним, ранее мэр города Анатолий Бондаренко на странице в Facebook сообщил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара. По его словам, вчера, 15 июля, он ушел на встречу, после чего его телефон недоступен и на данный момент о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщалось, мэр Сеула написал завещание и исчез. Через несколько часов его нашли мертвым.

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