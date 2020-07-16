Депутата Черкасского горсовета задержали за организацию убийства заммэра города. Фото
Правоохранители задержали депутата Черкасского городского совета за организацию заказного убийства заместителя мэра города, который пропал вчера.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в четверг, 16 июля.
"Под процессуальным руководством прокуроров офиса Генерального прокурора следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины разоблачили и задержали депутата Черкасского городского совета за организацию умышленного убийства заместителя городского головы города Черкасс (ч. 1 ст. 14, П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, один из депутатов Черкасского горсовета из-за личного конфликта с заммэра Черкасс и из корыстных побуждений, а денежное вознаграждение организовал его умышленное убийство. Для этого он нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и уплатил ему задаток.
Во время спецоперации правоохранители сымитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег задержали его организатора.
Напомним, ранее мэр города Анатолий Бондаренко на странице в Facebook сообщил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара. По его словам, вчера, 15 июля, он ушел на встречу, после чего его телефон недоступен и на данный момент о его местонахождении ничего не известно.
Как сообщалось, мэр Сеула написал завещание и исчез. Через несколько часов его нашли мертвым.
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