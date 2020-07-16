В Киеве с 9 утра пятницы, 17 июля по 7 утра понедельника, 20-го в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия частично ограничат движения транспорта на съездах Шулявского путепровода.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в четверг, 16 июля.

В частности, движение ограничат: на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко - с 9:00 17 июля в 7:00 20 июля; на съезде с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы - с 15:00 17 июля до 7:00 20 июля.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Как сообщала "Страна", на девяти пляжах Киева разрешили купаться, а еще один категорически запретили для отдыха. На еще 4-х пляжах Киева купаться пока не рекомендуют. Там установлены предупредительные желтые флаги: Радуга, Тельбин,

Вербный, Пуща-Водица. Категорически запрещено купаться на пляже Предмостная Слободка.

Напомним, что в Киеве третий день подряд число новых пациентов с коронавирусом превышает сто человек.