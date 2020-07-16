В столичном КВЦ "Парковый" на заседании фракции "Слуги народа" прошли праймериз кандидатов на пост мэра Киева.

Об этом передает корреспондент "Страны" с места событий.

Как рассказали "Стране" источники во фракции, итоги голосования среди депутатов на праймериз таковы:

Верещук - 87 голосов;

Дубинский - 41 голос;

Тищенко - 30 голосов;

Гурин - 15.

Качура - 3.

Также при определении кандидата учитывалась позиция Зеленского и социология, проведенная Офисом президента.

По итогу победителем праймериз объявлена Ирина Верещук.

Как проходили праймериз

В зале, подготовленном для заседания фракции, сначала представили свои программы все кандидаты от партии.

Кандидат Дмитрий Гурин несколько раз повторил, что все киевляне при нем пойдут в одно место, вызвав смех присутствовавшего в зале Зеленского.

Верещук заявила, что уже была мэром и знает, как руководить городом. Также она пообещала, что за неё не придется краснеть.

Зал в КВЦ, где заседала фракция

Александр Дубинский во время выступления намекнул, что будет бороться с воровством: "Если я кем-то занимаюсь, то до конца. По ворам нужно бить сильно". Также он отметил, что нельзя проигрывать Киев, ведь со столицы начинаются президентские выборы.

Александр Качура сказал, что не обещает каждому депутату по МАФу, но отправит Кличко в нокаут.

А Николай Тищенко рассказал о своих мечтах: мол, он хочет горячую воду и зеленые каштаны.

"Мы не должны к соперникам относится как к врагам", - добавил Тищенко. Причем входе выступления он надел белую перчатку.

Как признались "Стране" "слуги народа", все это немного походило на выступлении "Квартала" на конкурсе капитанов в КВН.

После презентации программ началось тайное голосование бюллетенями. Вышедший к журналистом Качура сообщил, что депутаты голосуют, а Офис президента будет считать голоса. Он также назвал праймериз "псевдо".

В конце мероприятия, после подведения итогов голосования, к журналистам вышел президент вместе с Верещук. Показательно, что на брифинг не пустили журналистов Анатолия Шария.

Зеленский сказал собравшимся, что считает всех пятерых кандидатов мощными, и понадеялся, что они будут помогать избранному кандидату - Ирине Верещук.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам от "Слуги народа" провести праймериз кандидатов в мэры Киева во время ближайшего заседания фракции.

Отметим, что на то, чтобы стать кандидатом от "слуг" в мэры Киева, претендовали Александр Дубинский, Ирина Верещук и Александр Качура. Кроме того, рассматривается кандидатура заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Как сообщалось, ранее депутат Дубинский заявил, что пойдет на выборы мэра Киева сам, если праймериз "слуг народа" будут нечестными.