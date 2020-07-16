Обвинения властей Британии в адрес России о вмешательстве Кремля в парламентские выборы 2019 года в Англии являются нелогичными и ничем не обоснованными.

Об этом заявила в четверг, 16 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С одной стороны, доказательств нет, с другой стороны, речь идет о возможных некоторых мерах. Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается новый виток тактики highly likely", - отметила Захарова. Она сказала, что заявление главы британского МИД настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно.

Она обратила внимание на формулировку заявления главы британской дипломатии.

"Я посмотрела оригинал. Видимо, по опыту предыдущих лет британское правительство пришло к выводу, что термин highly likely больше использовать не имеет смысла. Британское правительство сегодня одарило нас новым" перлом "- теперь он звучит так: "почти точно". Этот термин приходит на замену highly likely (весьма вероятно - Ред.), но тактика та же ", - заявила Захарова.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с занимавшей тогда пост премьера Великобритании Терезой Мэй выразил сомнения по поводу ее версии о якобы причастности властей РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Трамп совершенно убежден в том, что по поводу официальной британской версии отравления Скрипалей были серьезные основания для сомнений.

Также стало известно, что в Британии зафиксировали самое стремительное падение экономики за последние 40 лет.