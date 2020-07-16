В пятницу, 17 июля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На левобережье и в южных регионах без осадков, а в западных областях, а также в местами на севере страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью температура воздуха составит +11-16 градусов. Днем потеплеет до +23-26.

На западе ночью столбики термометров опустятся до +11-14 градусов, а днем воздух прогреется до +21-24.

В восточной части страны ночью ожидается до +12-15, днем температура поднимется до +25-27 градусов.

В южных регионах ночью обещают +15-19, а днем - потеплеет до +27-29 градусов.

Тапкже синоптики предупреждают, что 16-17 июля в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.