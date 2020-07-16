Сегодня, 16 июля, жители "ЛДНР" активно обмениваются новостью о том, что для въезда в Россию им нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Такой вывод для них сделали журналисты одного из сайтов "республики", который называется ДАН.

"Страна" сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Почему - подробно объясним ниже.

Новость СМИ "ДНР" начинается с общеизвестной информации. В ней говорится о том, что с 15 июля вступило в силу постановление главного санврача РФ. Согласно документу, все иностранцы и россияне при въезде в РФ обязаны иметь результаты ПЦР-теста на коронавирус. Либо сдать анализы после въезда в страну в течение трех суток.

Далее журналисты "республиканского" портала поговорили с источником в управлении информационной политики правительства Ростова. Их собеседник сказал: "Это постановление является обязательным и для Ростовской области. По всей стране такой порядок".

Данное сообщение процитировали многие издания (несколько скриншотов прилагаем ниже). Это вызвало панику среди жителей "ЛДНР". Однако сведения недостоверные.

Во-первых, как сообщала "Страна", постановление главного санврача РФ - не обязательное, а носит рекомендательный характер. Для того, чтобы оно вступило в силу, его должны имплементировать российские органы местные самоуправления.

Например, постановление главного санврача РФ ввел в действие губернатор приграничной Калининградской области Антон Алиханов. Он подписал документ вчера, 15 июля (опубликован ниже).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, не выпустил такой же документ, как его калининградский и другие коллеги-губернаторы.

На сайте Голубева два актуальных постановления за его подписью - от 11 и 15 июля. Ни одно из не касается документа главного санитарного врача.

Не подписав документ, губернатор Голубев не ввел в силу указ главного санврача РФ. В связи с этим въезд в Ростовскую область из "ЛДНР" осуществляется на основании тех же требований, что и ранее - без самоизоляции, без обязательства сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Житель Донецка, который проходил границу РФ в пункте пропуска "Мариновка" в 18:35 16 июля, сообщил "Стране" результатов тестов на коронавирус у него не просили. Не брали письменных или устных обязательств делать исследования и в России. Мужчина сам поинтересовался, как быть с тестами. Российские пограничники на это ему ответили так: "Счастливого пути!"

Не просили тестов с въезжающих из "ЛДНР" и 15 июля. Соответственно, прежний режим въезда в Ростовскую область действует уже два дня. Отсюда можно сделать вывод, что Россия таким образом вновь сделала исключение для жителей "ЛДНР". Как минимум, до тех пор, пока губернатор Голубев не подписал постановление.