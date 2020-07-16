В четверг, 16 июля, курс гривни на межбанковском валютным рынке опустился до 27,3325 грн/$1 с 27,1650 грн/$1 в среду.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

По их информации, гривневые котировки на закрытии торгов составили 27,320-27,345 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке 16 июля ослабился до 27,2765 грн/$1 с 27,1052 грн/$1 в среду.

Кроме того, Центробанк ослабил курс гривни на 17 июля до 27,2738 грн/$1 с 27,1190 грн/$1 накануне.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 17 июля 2020 года:

USD 1 доллар США 27.2738

EUR 1 ЕВРО 31.129

GBP 1 фунт стерлингов 34.2695

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 14 июля составил 405.3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $325.2 млн.

Напомним, вчера сообщалось, что валютчики повышают курс доллара в ожидании нового председателя Нацбанка.

Также мы писали, что во вторник банки немного опустили курс доллара, но эксперты ждут его нового роста.