Дети россиян и иностранцев старше 8 лет должны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус для въезда в РФ наравне со взрослыми. Эту информацию "Стране" сообщили на российской горячей линии по коронавирусу.

С 15 июля Россия открыла границы на въезд для своих и иностранных граждан. Москва опубликовала единственное условие: въезжающие должны предъявить на границе исследование на ковид методом ПЦР не старше трех суток (с отрицательным результатом). Или же анализы можно сдать уже в России, на это тоже отводится три дня.

Читатели "Страны" обратились в редакцию с вопросом, касается ли это требование детей. На него нам ответили на российский горячей линии по коронавирусу. Специалист отметил, что дети 8 лет и старше тест сдавать должны. Младше 8 лет - то есть от рождения и до 7 лет включительно - по умолчанию не должны. Однако при въезде родителей могут попросить обратиться в больницу и провести ребенку исследование, если у него будут симптомы болезни. Например, повышенная температура.

Ранее "Страна" писала о том, что в список проблемных регионов из-за коронавируса внесли Киев и Черновцы.

Также мы сообщали, что сколько в Украине стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают.